В ООН назвали число жертв войны на Донбассе

Стало известно число жертв войны на Донбассе / informator.su

Число жертв конфликта на Донбассе, с апреля 2014 года до конца 2018 года, находится в пределах от 12,8 до 13 тысяч человек, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Из этого числа примерно 3,3 тысячи погибших - гражданские лица, 4 тысячи - военные украинской армии, 5,5 поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Кроме того, в результате вооруженного конфликта ранения получили от 27 до 30 тысяч человек, сообщает Немецкая волна.

"В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины – 10,3 тысячи человек. Число раненых тогда оценивали в 24 тысячи", - говорится в сообщении.

В ООН добавили, что в 2018 году на Донбассе уже погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.

Напомним, ранее в ООН спрогнозировали, что уже к 2030 году население Украины может сократиться на 6 млн человек.