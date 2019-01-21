"Украина на грани выживания": эксперт подсчитал стоимость восстановления Донбасса

Донбасс, Верхнеторецкое

На восстановление Донбасса в его нынешнем состоянии потребуется порядка $50 млрд ежегодно.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

"Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе - порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы... И это - в год. Но кто же даст такие деньги? С одной стороны, Донбасс - это наша земля, но с другой - кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания?" - размышляет Соскин.

Эксперт считает, что в "довоенной" модели восстановить регион сегодня невозможно.

"Шахты уничтожены, металлургический комплекс тоже почти полностью пришел в упадок, химическое производство - тоже. Люди, которые могли все это содержать, тоже ушли", - отметил Соскин.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины подготовил план по возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Киева.

"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями", - сказал Богдан.