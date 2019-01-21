"Украина на грани выживания": эксперт подсчитал стоимость восстановления Донбасса

21 января 2019, 22:09

По мнению Олега Соскина, в "довоенной" модели восстановить регион сегодня невозможно.

Донбасс, война, фронт, жители, Верхнеторецкое
Донбасс, Верхнеторецкое

На восстановление Донбасса в его нынешнем состоянии потребуется порядка $50 млрд ежегодно.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

"Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе - порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы... И это - в год. Но кто же даст такие деньги? С одной стороны, Донбасс - это наша земля, но с другой - кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания?" - размышляет Соскин.

Эксперт считает, что в "довоенной" модели восстановить регион сегодня невозможно.

"Шахты уничтожены, металлургический комплекс тоже почти полностью пришел в упадок, химическое производство - тоже. Люди, которые могли все это содержать, тоже ушли", - отметил Соскин.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины подготовил план по возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Киева.

"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями", - сказал Богдан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Украина Олег Соскин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:17
Луценко рассказал о миллионах нелегальных "стволов" в Украине
22:53
Луценко связал смерть экс-главы МВД Кравченко с попыткой РФ "нагнуть" Украину
22:20
Названы потери каждого россиянина из-за аннексии Крыма Видео
22:09
"Украина на грани выживания": эксперт подсчитал стоимость восстановления Донбасса
21:53
Пожар на судах в Керченском проливе: уже 11 жертв, названа возможная причина ЧП Видео
21:26
Доллар еще дальше от психологической отметки: назван курс валют в Украине на 22 января Видео
21:17
Газпром отчитался о готовности пятой части Северного потока-2
20:59
Одну страну ждет участь Крыма — журналистка
20:57
Порошенко передал "месседжи" отказавшемуся с ним встретиться Иерусалимскому патриарху
20:32
Украина подписала соглашение о ЗСТ с Израилем
20:11
Газовые "терки" РФ и Украины напугали Европу
20:01
На Украину прыгнет активный циклон — синоптик Видео
19:44
Появились новые подробности пожара в Керченском проливе
19:28
Газпром сделал Нафтогазу "заманчивое" предложение. В НАК пообещали подумать
19:14
В Умани пьяные американцы разбили скульптуру Иисуса
19:02
"Эротика и угол ротика": фотограф запечатлел обнаженных моделей в вычурных позах Фото
18:24
Люди выпрыгивают за борт: в Керченском проливе после взрыва загорелись два судна Видео
18:16
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
18:00
Владимир Зеленский сделал выход на две, опубликовано видео Видео
17:56
Беларусь резко повысила цены на транзит российской нефти
17:50
Умер легендарный украинский баскетболист
17:05
"Кровавая точка": экс-депутат Госдумы спрогнозировал конец дискуссии насчет отношений РФ и Беларуси
16:55
Нафтогаз заявил о готовности пойти на уступки Газпрому
16:37
"Ждет катастрофа": ученый сказал, когда в Крыму может закончиться питьевая вода Видео
16:33
Филарет жестко раскритиковал перевод томоса об автокефалии ПЦУ
16:27
Составит конкуренцию звездной маме: дочь Веры Брежневой покорила сеть фото в купальнике
16:07
Экс-зам генсека НАТО оценил вероятность прямого столкновения Украины и России Видео
16:05
ПАСЕ исключила представителей Украины из комитетов, работавших над санкциями против РФ
15:57
"Фигура огонь!": Ани Лорак в мини-шортах с оголенным животом обратилась к фанатам Видео
15:55
Буйство телесных форм: в Сети опубликовали подборку немецкой черно-белой эротики Фото
15:43
"Это дно": Анастасия Волочкова "засветила" трусы в дерзком мини
15:43
В Одессе прогремел взрыв в ресторане
15:39
Путин сам выбил из-под себя два стула — журналист Видео
15:30
В "Нафтогазе" отказались предоставить "Газпрому" особые условия транзита
15:24
Иерусалимский патриарх "продинамил стрелку" с Порошенко - СМИ
15:10
На Одесчине корь скосила почти 50 детей, введен карантин
15:09
"Регина, втащи ему": Влад Топалов признался в любви другой женщине, сеть в ярости
15:05
Евгения Хачериди попросили "на выход" из греческого ПАОКа
14:58
"Эта дата войдет в историю": партия Зеленского под пиццу и сок выдвинула его в президенты Видео
14:49
Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Видео
14:39
День Соборности Украины 2019: выходной или придется работать Видео
14:30
В "Нафтогазе" выступили против проверок в "Укрнафте"
14:26
"Идеальная фигура!": Маша Ефросинина похвасталась формами в бикини
14:20
В Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина
14:12
Санкционная удавка: под раздачу попало руководство ГРУ Видео
14:00
"VIP-агитатор": Москаль возглавил региональный избирательный штаб Порошенко Видео
13:43
Германия своей дружбой с Россией загнала европейских партнеров в угол - Die Welt
13:30
СБУ объявило в розыск по подозрению в убийстве Гандзюк криминального авторитета
13:13
"Он никогда не говорил "нет": Ющенко припомнил, как Путин делился с ним сокровенным Видео
13:12
Дан Балан Видео досье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять