Генерал рассказал о плане Генштаба ВСУ по возвращению Донбасса

14 января 2019, 05:29

В том числе рассматривается возможность проведения военной операции.

донбасс, ВСУ, ООН, силовики
Донбасс / facebook.com/ato.news

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовил план по возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Киева.

Об рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью Фактам.

"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями", - сказал Богдан.

Он отметил, что проведение военной операции для решения данной проблемы возможно лишь в крайнем случае.

"На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае", - добавил разведчик.

Ранее дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Украина пока не готова к войне с Россией.

"Итак, по Крыму продвижения вперед - никакого, по Донбассу - не только никакого продвижения вперед, но и потеря той небольшой надежды на прогресс, которая была связана с началом деятельности Курта Волкера (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины. - Прим.)", - сказал он.

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Донбасс Россия Украина Генштаб ВСУ Василий Богдан
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