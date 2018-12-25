Дипломат оценил готовность Украины к войне с Россией

25 декабря 2018, 09:59

Путин будет пытаться сделать нашу страну зависимой от РФ, предупредил эксперт.

Дипломат полагает, что Украина остается неготовой к войне с Россией
Украина остается неготовой к войне с Россией, полагает дипломат / Facebook Igor Greg

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко считает, что Украина остается неготовой к войне с Российской Федерацией.

В РФ президент Владимир Путин может воплотить любые политические решения и проекты, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По мнению собеседника, "не существует никакой политической Москвы или политической России".

"В 2018 году мы наблюдали активизацию украинского-российской войны в регионе Азовского моря, Керченского пролива, а также подготовку со стороны РФ к переносу конфликта в другие регионы Черноморья", — отметил собеседник.

"Итак, по Крыму продвижения вперед — никакого, по Донбассу — не только никакого продвижения вперед, но и потеря той небольшой надежды на прогресс, которая была связана с началом деятельности Курта Волкера (специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины — Ред.)", — утверждает он.

"Очередной этап кризиса на Азове завершился 25 ноября очень неприятной для Украины драмой в Керченском проливе с украинскими моряками (россияне обстреляли украинские суда и захватили их вместе с экипажами — Ред.). Мой вывод: Украина остается неготовой к войне", — добавил дипломат.

Читайте такжеГенерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и РоссиейЯременко полагает, что линия поведения Путина в отношении Украины остается неизменной.

"В той или иной степени, он будет пытаться сделать Украину зависимой. А фамилия будущего президента Украины на эти планы президента России никак не повлияет", — заявил эксперт.

"В среднесрочной перспективе через указанную позицию Путина Москва, Россия, подавляющее большинство россиян останутся непримиримыми врагами Украины. Компромисс с ними невозможен, поскольку их цель — наше уничтожение", — сказал собеседник.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс Россия Украина война Керченский пролив Богдан Яременко
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