В Минобороны обнародовали информацию о повестках для Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

В пресс-службе Минобороны заявили о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский находится на воинском учете в ВС Украины, однако четыре раза игнорировал повестки, которые ему были отправлены во время мобилизации 2014-2015 годов.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. состоит на воинском учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога с 22.12.2008 года и по сей день, военное звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель делопроизводства. Пригоден к военной службы", - говорится в ответе МО на обращение группы народных депутатов Украины.

Коме того, в Минобороны подчеркнули, что Зеленский не проходил военную службу в ВС Украины.

"Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. посылались повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", - добавили в МО.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему не сдал анализы VADA.