"Надо будет – поедем": Зеленский объяснил, почему не сдал анализы VADA

Владимир Зеленский сдал анализы / Скриншот

При сдаче анализов на наркотики на НСК Олимпийский против Владимира Зеленского готовилась провокация.

Об этом сам кандидат в президенты и шоумен рассказал в интервью на канале Новини України в YouTube.

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимпийском кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить", - подчеркнул он.

Вместе с тем он пояснил, что мог сдать анализы в частных клиниках Евролаб или Борис.

"Я мог поехать туда, или туда. Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом", - отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что сдал бы анализы, если бы они проводились за рубежом, а также назвал боксера Владимира Кличко участником политической игры после его призыва к кандидатам пройти тест VADA, ведь она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством.

"Ну, мужики, ну, надо будет - поедем", - ответил Зеленский на предложение сдать анализы.

Напомним, действующий президент сдал анализы, как и планировал - в медпункте НСК Олимпийский. Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб.