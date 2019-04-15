Порошенко признался, что почувствовал при просмотре Слуги народа

15 апреля 2019, 14:57

Президент рассказал, что посмотреть сериал решился не сразу.

Порошенко
Порошенко признался, что почувствовал при просмотре Слуги народа / president.gov.ua

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко описал свои чувства от просмотра сериала Слуга народа, в котором снялся его оппонент Владимир Зеленский. По словам Порошенко, после просмотра он был в ужасе.

Нынешний президент наше параллели между сюжетом сериала увязал и отношениями власти с МВФ – ключевым кредитором страны.

Свое выступление на встрече с представителями бизнеса 15 апреля Порошенко начал с цитаты из сериала о том, что "грабительская организация МВФ, с помощью которой Запад высасывает страны третьего мира, от нас, от Украины требуют от Украины 3% взятки". Стоит отметить, что на встрече присутствовали и представители иностранного бизнеса, поэтому зал далеко не сразу понял отсылку президента.

Читайте такжеРынок выдохнул: эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам после победы Зеленского"Они (МВФ – ред.) также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции… Требуют, чтобы мы на 70% сократили производство пшеницы… открыли хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне", – перечислил Порошенко, заявление которого не сразу, но все же встретили аплодисментами и смехом в зале.

"Примерно так выглядит программа деятельности" с международными финансовыми организациями президента Голобородько в сериале Слуга народа, резюмировал нынешний глава державы.

"Я его, честно скажу, сначала не видел, этот сериал, только читал о нем. Но потом посмотрел – ужаснулся", – признался Порошенко.

Напомним, Reuters писало, бросит ли Зеленский главу МВФ в бассейн. Новый президент обязательно продолжит сотрудничество с МВФ, уверено издание.

Читайте такжеКара виновным и компенсация за Приват: Коломойский раскрыл планы после выборовА заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов назвал два сценария, что ждет Украину в случае победы Зеленского и Порошенко. Выиграв выборы, Зеленский может быть со всех сторон подставлен командой Порошенко, которая до парламентских выборов будет оставаться на ключевых должностях в Кабмине и НБУ.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Слуга народа
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