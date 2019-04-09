Два сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и Порошенко

Большинство избирателей не связывают со вторым президентским сроком Порошенко никаких надежд, поэтому главным кандидатом на пост Президента Надежды стал Владимир Зеленский, считает экономист Виктор Суслов / УНИАН

Во втором туре президентских выборов в Украине за победу будут бороться нынешний президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.

Если составлять прогноз о том, как будут развиваться события в стране в случае победы одного или другого кандидата во втором туре президентских выборов в Украине, то полная ясность есть только в отношении одного из них – Петра Порошенко.

Разделяй и властвуй: что ждет Украину в случае победы Порошенко

В случае победы на выборах Порошенко ничего нового и неожиданного не произойдет. На протяжении пяти лет Петр Алексеевич проводил всем известную политику, и такую же политику он будет проводить и дальше.

В течение первого президентского срока он строил государство, в котором президент стал центральной фигурой в политической системе Украины и сосредоточил в своих руках необъятную власть, контролируя парламентское большинство, правительство, судебную систему, Генеральную прокуратуру, Национальный банк, Центризбирком, местные органы власти, другие государственные институты и крупнейшие государственные монополии во всех областях экономики.

Читайте такжеЗеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса"Для расширения своих полномочий он не менял Конституцию, в соответствии с которой Украина формально продолжала оставаться парламентско-президентской республикой. В ходе своих "реформ" он просто надстраивал над Конституцией и над страной систему отношений личной зависимости феодального типа, "продавливая" на руководящие посты в управлении государством "своих людей" – кумовьев, личных друзей, бизнес-партнеров и фактически становясь "сюзереном" в окружении своих "вассалов".

Для "вассалов", в свою очередь, была учреждена современная "система кормлений", будь то распределение государственных заказов и тендеров "для своих", раздача "хлебных" должностей, доступ к присвоению государственной собственности и природных ресурсов, возможность "отжимать" бизнес людей, не связанных с властью, да и просто установление очень высоких зарплат из бюджета для тех людей, лояльность которых политически важна.

В итоге украинский правящий класс стал классом, заинтересованным в личном обогащении вместо заботы об интересах страны.

Все это дало основание рассматривать Украину как одну из наиболее коррумпированных стран мира.

Указанные особенности украинской политической системы обусловили низкую эффективность украинской экономики и ее непривлекательность для иностранных инвесторов.

Экономическая политика при президенте Петре Порошенко стала политикой деиндустриализации, тотального кризиса инфраструктуры, наращивания внешних долгов и снижения социальных стандартов.

Вопрос войны на Донбассе также не должен быть забыт. И не только потому, что Порошенко не приложил заметных усилий для прекращения этой войны, выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса в состав Украины. Но и потому что идеологемы "отражения российской агрессии" и выявления "агентов Путина" активно эксплуатируются для ужесточения внутреннего режима в стране, преследования оппозиционных средств массовой информации, журналистов и политиков. Апофеозом реализации этих идеологем стало позиционирование действующего президента на выборах как единственного кандидата, противостоящего остальным кандидатам – "агентам Путина". Война, по замыслу президентских политтехнологов, должна стать средством мобилизации электората на стороне действующего президента. Война нужна действующей власти, и поэтому она будет продолжаться бесконечно. А кто требует прекращения войны – тот хочет капитуляции. Он – враг.

Читайте также"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачникаОсновным принципом внутренней политики при президенте Порошенко стал старый, известный еще со времен древнего Рима, принцип: "Разделяй и властвуй!". Этот принцип за несколько тысяч лет активного использования доказал свою эффективность при управлении полиэтническими обществами и государствами, образованными разными народами, при наличии культурных, языковых, религиозных и других различий между ними. Стимулирование межнациональных противоречий и этнического национализма и религиозных конфликтов в Украине усиливает президентскую власть, превращает ее в верховного арбитра и призвано обеспечить ей поддержку тех, объявленных "коренными", народов, этнических и религиозных групп, устремления которых поддерживает эта власть. Вот только такая политика ошибочна, поскольку резко снижает общую устойчивость и жизнеспособность украинского государства.

В политике международного позиционирования страны президент Порошенко выбрал сторону стран Запада во главе с США, объединенных в НАТО, в их глобальном конфликте с Россией за передел сфер влияния в мире. Украина объявила курс на членство в Евросоюзе и НАТО и сама стала, по сути, передовой линией фронта между НАТО и Россией. Это открыло доступ к источникам западного финансирования и технической помощи, особенно в оборонной сфере, кредитам МВФ, Мирового банка и ЕС. Это пока спасает украинскую экономику от неизбежного дефолта, но одновременно загоняет страну в долговую яму, формирует сырьевую специализацию экономики, ведет к усилению внешней зависимости и фактической утрате суверенитета.

Реальная "европейская интеграция" Украины происходит: отдельно – для правящей элиты, которая открыто выводит свои капиталы в ЕС, покупает там недвижимость, создает бизнес, учит там детей и сама готовится к эвакуации в ЕС. Отдельно – для простого народа, который все более активно мигрирует (и эмигрирует) в ЕС как дешевая рабочая сила. При этом сама Украина беднеет и деградирует.

Расплата за такую политику наступит, когда Запад и Россия договорятся о разделе сфер влияния и прекратят борьбу. Даже если Россия проиграет эту борьбу, стратегическое значение Украины для Запада все равно будет утрачено, и деньги перестанут давать. Украина превратится в "серую зону" между Западом и Россией, страну с разрушенной экономикой и обнищавшим населением, раздираемую внутренними противоречиями. И придет время платить по долгам…

Читайте такжеЧерез что придется пройти Украине на пути к превращению в нормальную странуКонечно, рядовые избиратели далеки от понимания концептуальных основ политики действующего президента. Но они ежедневно сталкиваются с внешними проявлениями этой политики. Большинство пенсионеров боятся жить и умереть в нищете и муках из-за низких пенсий, высоких коммунальных тарифов, дорогих лекарств и недоступных медицинских услуг. Матери боятся потерять своих сыновей в войне на Донбассе. Бизнес боится, что устоявшаяся власть и силовики начнут еще более активно "кошмарить" и "отжимать" бизнес. Миллионы "заробитчан" боятся, что в Украине и дальше не будет достойной работы на достойную зарплату и им придется и дальше оставлять свои семьи и выезжать на заработки в Европу. А на всех еще работающих давит постоянный страх безработицы. Миллионы представителей политических партий и общественных движений, интеллигенции, государственных служащих, журналистов, экспертов, которые способны воздействовать на общественное мнение и политические взгляды которых не совпадают с идеологемами нынешней власти, боятся обвинений в том, что они – "агенты Кремля", боятся применения к ним известной статьи про "державну зраду".

Темная лошадка: чего ждать от президентства Зеленского

На этом фоне большинство избирателей не связывают со вторым президентским сроком Порошенко никаких надежд. Это и показали результаты первого тура голосования. Но, мало того, надежды не связываются и с другими кандидатами от действующей украинской политической элиты. Появился запрос на новые лица, не запятнанные участием в украинской политике. Поэтому победителем первого тура и главным кандидатом на пост Президента Надежды стал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский, безусловно, некомпетентен в вопросах государственного управления, экономики и финансов, международных отношений, военной политики. Он этими вопросами никогда не занимался и просто не может быть компетентным. Он, безусловно, проиграет дебаты действующему президенту, если последнему удастся их свести к проверке специальных знаний конкурента в названных вопросах. Все-таки Порошенко посвятил получению этих специальных знаний 20 лет жизни в политике, в том числе пять лет на посту президента.

Но у общества есть запрос не на проверку специальных знаний кандидатов, а на оценку их моральных качеств.

А это прежде всего – готовность строить правовое и социальное государство, как это предусмотрено Конституцией Украины. Отказ от стремления к личному обогащению для себя и своего окружения, стремления к разворовыванию национальных богатств и бюджета, отказ от выгодных бизнес-схем вроде "Роттердам-плюс", вывода средств в офшоры и др. Также – готовность обеспечить реальную независимость судов и судей, независимость средств массовой информации, свободы слова и т.д. Если дебаты пойдут в этом контексте, шансы Владимира Зеленского на победу будут выше.

Будет ли Зеленский в случае победы лучше как президент для Украины, чем Порошенко? Сегодня этого не знает и не может знать никто. Может быть, лучше. А, может быть, и хуже. Он – действительно "темная лошадка". Главное, что сегодня он и сам не знает, что он будет делать и что он сможет сделать на самом деле.

Так кто же он, Владимир Зеленский?

После обнародования итогов первого тура выборов президент Петр Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". Скорее всего, этот тезис был ошибкой избирательного штаба Порошенко. Потому что он сразу превращал президентскую избирательную кампанию в банальную борьбу за власть в Украине между двумя олигархами: Порошенко и Коломойским. И полностью обесценивал один из основных аргументов против Зеленского – утверждение о его "некомпетентности". Потому что бизнес-команда Коломойского, на которую в данном случае мог бы опереться Зеленский, по крайней мере, не слабее бизнес-команды Порошенко. Но при этом не запятнана злоупотреблениями в сфере государственного управления.

К тому же позиционирование Владимира Зеленского как "марионетки Коломойского" не позволяет приклеить к Зеленскому ярлык "агента Путина". Потому что общеизвестен тяжелый личный конфликт между Коломойским и Путиным, не забыта роль Коломойского в событиях весны-лета 2014 года на Донбассе и юго-востоке Украины, формировании и оснащении добровольческих батальонов и т.п. По этой же причине для Зеленского не подходит и роль "двойного агента" Коломойского и Путина.

Читайте такжеПочему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти ПорошенкоТак что политтехнологам Порошенко пришлось прописать Зеленскому роль только "агента Путина", некомпетентного, плохо образованного, слабо владеющего даже украинским языком, случайного кандидата, без биографии, без команды и без международного признания. И тут же начали требовать от Зеленского опубликования его команды, списка кандидатов на все ключевые должности.

Конечно, обнародование такого списка было бы преждевременным и ошибочным. Для победы надо держать интригу как можно дольше. Нельзя давать возможность власти начать немедленную дискредитацию членов будущей команды кандидата в президенты. Это может повлиять на исход выборов.

Сомнения вызывают те люди, которых уже неосторожно "засветил" Зеленский возле себя. Речь идет о бывшем министре экономики Айварасе Абромавичусе и бывшем министре финансов Александре Данилюке. У Зеленского не было никакой необходимости заимствовать людей, которые дискредитировали себя в команде Порошенко и явно не справились со своими задачами, за что и были уволены, причем с конфликтами. Не добавят ему голосов и похвалы в адрес действующего министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Лучше всего было бы в поисках кандидатов обратиться к народу, начать открытый "национальный диалог" со всеми партиями и общественными движениями с целью поиска национального консенсуса в определении курса страны, работы над ошибками действующей власти и поиска людей, которые этот курс могли бы реализовать и эти ошибки могли бы исправить.

Так стоило бы действовать, если бы Владимир Зеленский искренне и окончательно решил бы себя позиционировать как будущий настоящий народный президент, смыслом и целью жизни которого является выведение Украины в число развитых и процветающих государств. Тогда он должен стать избранным не только в смысле победы на выборах, но и с точки зрения осознания своего долга перед украинским народом и своей исторической миссии. Так он, безусловно, получил бы всенародную поддержку, потому что осознание необходимости настоящей революции в Украине пришло.

Я бы призвал всех очень осторожно относиться к заявлениям об изгнании из Украины Международного валютного фонда. Не потому что я – сторонник политики МВФ, а потому что в этом деле нельзя делать резких движений.

Нужно понимать, что Украина сможет отказаться от сотрудничества с МВФ только тогда, когда у нас будут проведены настоящие реформы, начнется промышленный рост, в страну пойдут инвестиции, появятся дополнительные доходы, за счет которых мы сможем погасить кредиты перед МВФ и другими кредиторами. А до того отказ от сотрудничества с Фондом, скорее всего, вызовет быстрый дефолт и тотальную катастрофу в стране.

Успех или неудача Зеленского в случае президентства будут определяться готовностью не выходить за пределы своих конституционных полномочий, уровнем выполнения функций гаранта соблюдения Конституции и решением кадровых вопросов. Если бы Владимир Зеленский смог на все основные должности, которые от него зависят, назначить честных и профессиональных людей, которые были бы более компетентны, чем он сам, по всем узким экономическим, политическим и юридическим направлениям, тогда он имел бы шанс стать успешным президентом.

Читайте такжеПять стадий принятия неизбежной победы ЗеленскогоГлавная опасность лежит именно в кадровой плоскости. Вот представьте себе, что произойдет, если победит Зеленский… Он станет президентом в окружении чужой и явно враждебной команды. И в руках этой команды все еще будет курс гривны и печатание денег, доходы и расходы бюджета, коммунальные тарифы и цены на газ, социальная политика, обслуживание долгов и дефолт… В случае саботажа со стороны этой команды новый президент может быть очень быстро дискредитирован. Поэтому очень важно иметь план действий на период передачи власти. Здесь неизбежны компромиссы, которые нужно готовить уже сейчас.

Но не исключено, что неожиданно для себя мы можем увидеть совершенно другого Владимира Зеленского – не народного президента, а жесткого и циничного бизнесмена. Ведь при желании шахматную партию даже в абсолютно выигрышной позиции можно проиграть. Переговоры об условиях "сдачи" выборов возможны. И "сдача" возможна. И предвыборные дебаты можно проиграть умышленно. И свои набранные голоса можно не защищать. Тогда в стране ничего не изменится. Просто станет на одного миллиардера больше.

А украинский народ получит очередную психотравму и пойдет хоронить свою очередную надежду. Ведь надежда умирает последней.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"