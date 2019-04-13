Reuters: Бросит ли Зеленский главу МВФ в бассейн

13 апреля 2019, 07:37

Новый президент обязательно продолжит сотрудничество с МВФ.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Facebook

В популярном телесериале вымышленный украинский президент настолько напивается на ужине с главой Международного валютного фонда, что бросает ее в бассейн. Затем он заставляет зрителей пить воду из бассейна, думая в пьяном ступоре, что это шампанское.

41-летний комик Владимир Зеленский, сыгравший роль президента, теперь в реальности является главным претендентом на пост президента Украины. Его предвыборная команда пытается убедить инвесторов в том, что он сможет поддерживать программу МВФ в стране. Об этом идет речь в материале Reuters, перевод которого публикует Главред.

Политически неопытный Зеленский неизвестен инвесторам, поэтому ставки очень высоки. Экономика Украины, потерпевшая крах вследствие войны на Донбассе, зависит от помощи МВФ. Команда Зеленского пригласила двух бывших министров в качестве советников и встречалась с лидерами бизнеса, дипломатами и должностными лицами МВФ, пытаясь завоевать доверие инвесторов.

Читайте такжеМВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 годаОдин из советников Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус, заявил, что Зеленский сохранит независимость Национального банка и не будет увольнять его руководителя Якова Смолия, если выиграет второй тур.

По его словам, он также будет лоббировать в парламенте отмену моратория на продажу сельхозземель и изменит порядок налогообложения предприятий.

"Конечно, он новичок в политике. Он отвечает не на все вопросы так, как хочет услышать избиратель, но с каждым днем мы слышим все новые и новые конкретные заявления", - говорит Абромавичус, который поссорился с Порошенко в 2016 году. – Зеленский твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что МВФ является якорем реформ в этой стране. МВФ означает макроэкономическую стабильность".

Также экс-министр изложил политику Зеленского, которая включает в себя акцент на сотрудничестве с МВФ в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов, в том числе лишение их полномочий по расследованию экономических преступлений.

В марте Зеленский встретился с бизнесменами из Американской торговой палаты (ACC). "О Порошенко бизнес-сообщество все знает и может спрогнозировать чего от него ожидать", - сказал президент ACC Энди Хандер. – Нам гораздо меньше известно о кандидате Владимире Зеленском. Его советники уверяют, что инвесторы могут вести с ними бизнес. Мы посмотрели программу Зеленского, задали ему конкретные вопросы, но ответы были довольно расплывчаты. Правда, было довольно четко сказано, что программа МВФ будет продолжаться".

Читайте такжеЭксперт рассказал, как Украине избавиться от "бесконечных" кредитов МВФИнвесторов заверили, что Абромавичус и бывший министр финансов Александр Данилюк консультировали Зеленского, но у них остались вопросы об отношениях комика с олигархом Игорем Коломойским.

Отвечая на вопрос, позволит ли Зеленский поднять цены на газ до рыночного уровня, Абромавичюс заявил, что данное решение принимает правительство, а не президент. Он сказал, что теплая погода этой весной привела к снижению мировых цен на газ и повышения тарифов можно избежать.

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