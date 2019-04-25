Политолог спрогнозировал, что будет делать Зеленский в первые месяцы президентства

25 апреля 2019, 21:37

По мнению эксперта, Владимир Зеленский вполне способен на сильные шаги в начальный период своего пребывания на посту президента.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Известный политолог и социолог, директором социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказал о том, какие вызовы и задачи встанут перед Владимиром Зеленским в первые месяцы его президентства.

"Коррупция и яростная борьба не Порошенко, а коррупционеров, которые знают, что могут сесть в тюрьму. Задача Зеленского – в течении не ста дней, а месяца провести превентивные аресты наиболее коррумпированных чиновников администрации Порошенко. Кроме того, временно Зеленскому не стоит заезжать на Банковую, потому что он не может доверять службе безопасности Порошенко. Он не может доверять людям, которые его как бы охраняют", - считает эксперт.

Читайте такжеВоенный эксперт рассказал, грозит ли Украине нападение Путина из-за победы ЗеленскогоКроме того, Небоженко считает, что Владимир Зеленский вполне способен осуществлять конкретные преобразования в стране - даже несмотря на сопротивление старых кадров, "рассаженных" Петром Порошенко.

"Это [что Зеленский не сможет провести преобразования из-за сопротивления порошенковских кадров - Главред] большая иллюзия наших доморощенных политологов и наших политиков. Если Зеленский начнет бороться с коррупцией зачисткой, например, на уровне прокуратуры или армии, или на уровне Администрации президента, общественное мнение будет на его стороне. А сейчас этого достаточно. Ведь больше всего на свете украинские политики боятся злого общественного мнения украинцев", - подытожил он.

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний предупредил, какие "мины" и угрозы ожидают Зеленского на посту президента. До этого политолог Андрей Золотарев спрогнозировал шаги Зеленского по роспуску Рады.
 

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Петр Порошенко Владимир Зеленский президент Украины Виктор Небоженко
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