Эксперт предупредил, какие "мины" и угрозы ожидают Зеленского на посту президента

22 апреля 2019, 12:35

По мнению эксперта, проблемы и заботы начнутся у Владимира Зеленского едва ли не сразу после избрания.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Едва ли не сразу после триумфальной победы – с громадным количеством голосов – во втором туре выборов президента Украины 2019 перед Владимиром Зеленским и его командой со всей неотвратимостью встанут большие задачи и проблемы.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Однако столь высокий процент голосов – это не только победа на выборах, но и большая проблема для Владимира Зеленского. Этот процент вобрал в себя слишком много людей с крайне противоположными взглядами – за него отданы голоса и крайне "левых", которые уверены, что уже завтра Зеленский воссоединит нас с Россией, и умеренно "правых", которые ждут от Зеленского Европы, реформ, НАТО и Евросоюза. У Зеленского нет стабильного ядра. Он забрал голоса электората того же Юрия Бойко, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Андрея Садового, а также тех, кто разочаровался в Порошенко. Слишком широкий спектр голосов", - полагает он. 

Как считает эксперт, главным фактором того, что рейтинг Зеленского может начать стремительное падение, станут завышенные ожидание украинцев от выборов президента.

Читайте такжеВ ЕС пообещали Зеленскому поддержку и "глубокую" зону свободной торговли"Все это может стать большой проблемой для Зеленского, поскольку, как известно, от любви до ненависти – один шаг: у людей очень завышенные ожидания, они думают, что завтра придет президент – и все изменится. Коррекцию рейтинга Владимира Зеленского мы увидим совсем скоро. Ведь к осенним выборам он придет уже в качестве власти, а не оппозиции. А, насколько я знаю, у Порошенко очень неплохие позиции по Киеву. Это говорит о том, что в случае массовых протестов Зеленский еще не факт, что получит поддержку населения", - утверждает Загородний.

Также большие проблемы рейтингу Зеленского может вызвать то, что его электорат куда как более разобщен и атомизован, чем у его оппонента Петра Порошенко.

"Кроме того, проблема Зеленского в том, что его электорат не настолько активный, как электорат Порошенко. Электорат Порошенко – более мотивированный, более пассионарный, он включает в себя людей, которые прошли войну, которые готовы прийти и сделать что-то. Тогда как электорат Зеленского, скорее всего, будет сидеть дома в социальных сетях и ждать манны небесной. Это – глобальная проблема Зеленского", - сказал эксперт.

В конечном итоге, по мнению Загороднего, Порошенко в последний месяц своего президентства вполне способен "заминировать" для Зеленского политическое и общественное пространство Украины.

"Также давайте не забывать, что Порошенко будет оставаться президентом, как минимум, месяц. То есть Верховная Рада может много чего понапринимать, а Порошенко – подписать. Таким образом, Порошенко может оставить очень много "мин", с которыми Зеленскому придется иметь дело. Кроме того, с 1 мая произойдет повышение цен на газ. Проблема тарифов никуда не денется. Также остается вопрос с "Приватбанком", который, конечно же, будет минусовать рейтинг Зеленского. Этот вопрос напрямую будут связывать с Зеленским. Начнется очень много игр вокруг фигуры Зеленского. Они уже начались... Так что со следующего же дня после голосования мы сможем увидеть "минусование" Зеленского.

Напомним, ранее политический эксперт Анатолий Октисюк рассказал, чего ждать от Зеленского и с каких сторон его будут "напрягать", а также спрогнозировал будущее Петра Порошенко в политике.

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рейтинг Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы в Раду
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