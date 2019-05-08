Путин придумал план, как с помощью Донбасса убрать Зеленского раньше срока – журналист / 24tv.ua

У экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, который называется наиболее вероятным новым куратором Кремля по так называемым Луганской и Донецкой "народным республикам", большие шансы дестабилизировать ситуацию в Украине.

А это в свою очередь может "сократить время полномочий нового президента Владимира Зеленского", пишет известный публицист и журналист Виталий Портников.

"Например, если организует новое вторжение диверсантов, усиление обстрелов, эскалацию на фронте. Или просто будет присматривать за наемниками, направляя прибыль от контрабанды в правильные руки", – пояснил он.

В 2016 году Бабича планировали назначить послом РФ в Украине, но Киев принять его отказался. Напомним, 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

Читайте такжеВ Госдепе объяснили, почему отозвали посла США из Украины29 июля того же года Россия запросила агреман — согласие украинской стороны на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом РФ в Украине.

3 августа 2016-го в МИД Украины заявили, что вопрос назначения нового посла России в Украине снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Как сообщалось, 13 июня 2018 года Кремль обнародовал серию указов российского лидера Владимира Путина о кадровых перестановках в администрации президента РФ.

Этих решений политическая элита ожидала еще с 7 мая – дня инаугурации Путина.

Примечательно, что Владислава Суркова оставили помощником президента, хотя ранее и шли разговоры, что его сменят на Михаила Бабича. Напомним, в Кремле Сурков отвечает за сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также "кураторство Украины".