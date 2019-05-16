Скандал в Раде: журналист Дзындзя утверждает, что нардеп Лещенко предложил ему "отсосать"

Сергея Лещенко обвинили в непристойном предложении / УНИАН

Украинский журналист Андрей Дзындзя заявил, что внефракционный народный депутат Сергей Лещенко предложил ему заняться оральным сексом.

Об этом сообщил сам журналист на свой странице в соцсети Facebook.

"Только что, во время обеденного перерыва, когда никого не было в зале, нардеп Лещенко предложил мне у него пососать. Ну, я подозревал, что у Сергея что-то не так с ориентацией", - написал Дзындзя.

В комментарии Буквам Лещенко заявил, что никакого домогательства с его стороны не было.

"Пусть он сначала на себя в зеркало посмотрит и поймет, что никакого харрасмента в отношении него я проявить не мог. Этот человек, который нуждается в защите, а не в харрасменте. Он может говорить все что угодно, может ему послышалось. Где я, а где харрасмент, вы что? Я это все не комментирую, пусть он [Дзындзя] это комментирует сам себе", - сказал нардеп.

Напомним, сегодня стало известно, что против Лещенко открыли уголовное производство.