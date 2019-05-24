Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину

Командующий Силами специальных операций никаких вызовов не бросает, полагает начальник Генштаба ВСУ.
Новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак считает, что командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев мог не отдать честь президенту Владимиру Зеленскому, поскольку переволновался.
Генерал не бросает никаких вызовов, привел мнение Хомчака ТСН.
По словам собеседника, он хорошо знает Лунева и не видит в его поведении двойного дна.
"…Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", — сказал Хомчак.
Напомним, 20 мая в Киеве после инаугурации Владимира Зеленского на церемонии представления командующего состава ВСУ новому президенту не отдали честь Игорь Лунев и подавший в отставку глава Службы безопасности генерал Василий Грицак и нарушили устав.