Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину

Игорь Лунев мог не отдать честь Владимиру Зеленскому, потому что переволновался, сообщил Руслан Хомчак / Фото: УНИАН

Новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак считает, что командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев мог не отдать честь президенту Владимиру Зеленскому, поскольку переволновался.

Генерал не бросает никаких вызовов, привел мнение Хомчака ТСН.

По словам собеседника, он хорошо знает Лунева и не видит в его поведении двойного дна.

"…Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", — сказал Хомчак.

Напомним, 20 мая в Киеве после инаугурации Владимира Зеленского на церемонии представления командующего состава ВСУ новому президенту не отдали честь Игорь Лунев и подавший в отставку глава Службы безопасности генерал Василий Грицак и нарушили устав.