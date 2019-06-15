"Нормальное, как для союзника, прогиб или лизнул смачно": в Сети бурно отреагировали на поздравление Зеленского Трампу

В соцсети бурно отреагировали на поздравление Владимира Зеленского Дональду Трампу / Главред

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, поздравил своего американского коллегу — Дональда Трампа — с днем рождения.

Украинский лидер в Twitter пожелал главе США продолжать заставлять Землю вращаться, в соцсети пользователи бурно отреагировали на поздравление.

"С днем рождения, мистер президент! Продолжайте заставлять Землю вращаться", — говорится в сообщении главы нашей страны.

В соцсети пользователи по-разному прокомментировали поздравление — разделились на несколько лагерей: одни считают его нормальным, как для союзника и партнера, другие — назвали прогибом, третьи полагают, что президент "подлизался", а четвертые вспомнили и о лидере РФ Владимире Путине.

"Сейчас начнется: "Продался Америке"... держись, ЗеПрезидент", — написал пью чай с президентом. "Что значит — продался? США наш партнер и союзник. Самое главное, чтобы не продался Раше-параше", — отметил Just a user.

Valeri Yurik считает, что Зеленский "лизнул смачно". "Путину лизнуть не забудь", — поделился мнением Artm N/A. Пользователь Олег призвал президента не уподобляться Петруччи. "‏Вова, не уподобляйся Петруччи (возможно, речь идет о экс-президенте Петре Порошенко — Ред.)!" — призвал он.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что украинский президент встретится с американским в ближайшие месяцы. Встреча прогнозируется после 21 июля.

Справка. 14 июня Дональду Трампу исполнилось 73 года. Президент родился в 1946 году в американском Нью-Йорке.