"Нужен срач": Вятрович своеобразно отреагировал на русский язык шефа Слуги народа

Вятрович посоветовал Разумкову отправлять в РФ оружие / Главред

Патрон Слуги народа Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV заявил о том, что будет выступать публично на русском языке до тех пор, пока Крым остается аннексированным, а отдельные районы Донбасса – оккупированными.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык. Чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать", − заявил он.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович своеобразно отреагировал на слова Дмитрия Разумкова, призвав его отправлять в Россию оружие.

Читайте такжеВятрович назвал Зеленского "х-фактором""А еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные. Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права русских в Крыму, пока он аннексирован. Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей "Узеленського", - высказался Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментариях к этому сообщению Вятровича люди вспомнили, что Разумков уже давал подобное обещание.

"Спочатку казав, що як стане держслужбовцнмто заговорить. Потім після виборів. Тепер після звільненя донбасу. Звичайний брехунець", - сообщил Zenko Karabin.

Но и Вятровичу досталось от его читателей в Сети:

"Вам немає про що поговорити? я дивилась Свободу слова, а висмикуєте слова, вам потрібен срач! ідіть пєтю підтримайте, а то в нього майже все впало, підійміть, як що зможете", - сказала Елена Антонова.

Напомним, ранее Владимир Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной.