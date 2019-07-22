В Раду таки пробилась одна националистка

Оксана Савчук обошла "слугу народа" Андрея Сторожука / Facebook Оксана Савчук

В одномандатном избирательном округе №83 в Ивано-Франковской области на внеочередных выборах в Верховную Раду победила кандидат от ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Как сообщается на сайте ЦИК, по результатам 100% подсчитанных протоколов, за Савчук проголосовали 46,67% избирателей – это почти 35,5 тысячи человек.

Второе место занял представитель партии Слуга народа Андрей Сторожук. За него отдали свои голоса 23,28% избирателей (17 680 человек).

На третьем месте – кандидат от Европейской солидарности Алексей Петечел. Его поддержали 12,49% избирателей.

Оксана Савчук - единый представитель партии "Свобода", которая на данный момент попадает в парламент.

Напомним, актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный как Юзик, победил на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге.

Также напомним, экс-нардеп Надежда Савченко, которая баллотировалась по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области, с треском провалилась на досрочных парламентских выборах. За нее проголосовали всего лишь 8 человек.