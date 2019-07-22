В Центризбиркоме вынесли окончательный вердикт внеочередным выборам в Раду

Татьяна Слипачук / Скриншот видео

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о том, что парламентские выборы состоялись, а происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение избирательной кампании, не зафиксировано.

"Добро пожаловать в новую реальность. Выборы парламентские состоялись... Таких происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение этой избирательной кампании, не было... Комиссия будет переходить к подсчету голосов и получению протоколов с мокрыми печатями от избирательных комиссий", - сказала она на брифинге.

Он сообщила о том, что у нее состоялся разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по сопровождению правоохранителями членов избирательных комиссий во время транспортировки протоколов.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко подчеркнул, что явка на уровне 49,8% оправдывается летним периодом проведения выборов и их внеочередностью, а также потому, что они не были ожидаемы для общества.

Читайте такжеСлуга народа лидирует на выборах в Раду: в ЦИК обработали более 50% протоколовРадченко отметил, что пока избирательные комиссии работают намного быстрее, чем на президентских выборах, несмотря на то, что на парламентских им приходится работать с двумя избирательными бюллетенями.

"Мы столкнулись с уже традиционной проблемой - огромная ротация членов участковых и окружных избирательных комиссий. Каждый день, на каждом заседании ЦИК мы вынуждены были проводить замены. Их было очень большое количество.... Конечно, это не способствует точности избирательного процесса, и это приводило очень часто к ошибкам, но даже такой экстремальный режим работы комиссий не помешал скорости и точности как проведения голосования, так и установления результатов", - подчеркнул он.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

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Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.