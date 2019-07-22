Юзик из Квартала уверенно победил на округе в Кривом Роге

Юрий Корявченков баллотировался по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге / Facebook Зе!команда

Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный как Юзик, победил на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге.

Юрий Корявченков баллотировался в парламент от партии Слуга народа. Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, за него проголосовали 60,90% избирателей - это почти 43 тысячи человек. На данный момент обработаны 97,72% протоколов.

На втором месте Вадим Виншель от Оппозиционной платформы - За жизнь. Он набрал лишь 7,82% (почти 5,5 тысячи голосов). Третье место заняла Ольга Бабенко из Батькивщины – 6,53% (около 4,5 тысячи голосов).

Напомним, экс-нардеп Надежда Савченко, которая баллотировалась по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области, с треском провалилась на досрочных парламентских выборах. За нее проголосовали всего лишь 8 человек.