"Богдан шепчет на ухо": Зеленский рассказал о 100 днях своего президентства

27 августа 2019, 21:46

Появился видеоанонс интервью Зеленского о его первых 100 днях на посту главу государства.

Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Владимир Зеленский дал интервью о первых 100 днях работы на посту президента / Фото: Алексей Кирьянов

Президент Украины Владимир Зеленский решил отчитаться о проделанной работе за 100 дней.

Интервью, посвященное первым 100 дням работы Зеленского на посту президента, покажет 31 августа, в субботу, телеканал "1+1".

Отметим, анонс программы размещен на сайте телеканала, он также был распространен в соцсети студией "Квартал 95".

К слову, в видеоанонсе актер Станислав Боклан, который играл в сериале Слуга народа, обращается к главе государства:

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".

Актер уточняет, что за время 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Например, что вы уже сделали для страны за это время. Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов. Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо", - говорит Боклан.

Отметим, в комментариях под видео кто-то вспомнил, что Петр Порошенко не отчитывалася о своих первых 100 днях.

"Щось не памятаю, щоб Порошенко звітував за свої 100 днів. Хіба що за офшорами", - отметила Елена Озерная.

"Круто, когда и работа делается, и чувство современности не теряется. А юмор - это вообще спасатель номер 1. Молодцы", - высказалась Natalya Prokaza.

"Розважаються собі, чого б ні? Навели за 100 днів "порядок", можна і прикольнутись чувакам; як бачите, їм смішно, шоу захотілось", - пишет Ира Кифа.

"Могли б, то втопили б у ложці води! Не вийде! Дайте людині спокійно робити!", - добавила Галина Зубкевич.

Читайте такжеКравчук рассказал, почему первые 100 дней Зеленского уникальны для УкраиныНапомним, ранее представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней со дня вступления в должность главы государства у Владимира Зеленского не было реальных рычагов для проведения изменений и реформ.

По его словам, все самые большие победы Зеленского и его политсилы, партии Слуга народа, начнутся после 29 августа – дня, когда пройдет первое заседание Верховной Рады IX созыва.

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