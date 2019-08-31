Отпугивающее главное кресло Минздрава: Радуцкий опять сказал "нет"

Радуцкий отказался возглавить Минздрав / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Не успел председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия во всеуслышание заявить, что возглавит министерство здравоохранения через несколько месяцев нардеп Михаил Радуцкий, как основатель клиники Борис отказался от подобной перспективы.

31 августа, в субботу, Михаил Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения через 3 месяца.

Отметим, 29 августа Зоряна Скалецкая (Черненко) стала министром здравоохранения Украины.

Так вот, Радуцкий уточнил, что хочет остаться работать в парламенте.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Так, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь. Архитектура законов первостепенна. Я буду тесно сотрудничать с МОЗ. Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - написал он.

Напомним, 15 августа новоизбранный нардеп от Слуги народа и экс-соучредитель медицинской клиники Борис Михаил Радуцкий заявил, что не хочет возглавлять Министерство здравоохранения по просьбе президента Владимира Зеленского, и предложил назначить на эту должность экс-министра Александра Квиташвили.

"Нет. Как минимум я не хочу. Кстати, президент наоборот считает, что я должен быть министром. Мы постоянно ведем дискуссию по этому поводу, и я ему сказал, что все же как стратег я больше пользы принесу в комитете Рады по здравоохранению", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Также ранее нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой с использованием нецензурной лексики заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека", а не Ульяну Супрун.