"Две войны": Разумков назвал главные проблемы Украины

Новые нардепы должны использовать шанс изменить страну, отметил глава Рады.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что перед Украиной стоят две главные проблемы, первая проблема - это война.
Вторая проблема украинского государства - это война с коррупцией, рассказал глава парламента в Киеве, выступая на 16 форуме Ялтинская европейская стратегия (YES), пишет Громадське.
По словам Разумкова, многие из членов новой Рады получили первый шанс изменить Украину, а для страны он может быть последним, поэтому нардепы должны этот шанс использовать.
"Мы понимаем те вызовы, которые перед нами стоят. Первое - это война, второе - это война с коррупцией. К сожалению, это две ключевые проблемы, с которыми на протяжении многих лет борются или делают вид, что борются, украинские власти", - заявил он.
Ранее на форуме YES в Киеве президент Владимир Зеленский говорил, что есть четыре врага счастья Украины - война, бедность, коррупция, а также зависть и этих противников необходимо победить.