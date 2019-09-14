"Две войны": Разумков назвал главные проблемы Украины

Ключевые проблемы Украины - две войны, сообщил Дмитрий Разумков / Скриншот

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что перед Украиной стоят две главные проблемы, первая проблема - это война.

Вторая проблема украинского государства - это война с коррупцией, рассказал глава парламента в Киеве, выступая на 16 форуме Ялтинская европейская стратегия (YES), пишет Громадське.

По словам Разумкова, многие из членов новой Рады получили первый шанс изменить Украину, а для страны он может быть последним, поэтому нардепы должны этот шанс использовать.

"Мы понимаем те вызовы, которые перед нами стоят. Первое - это война, второе - это война с коррупцией. К сожалению, это две ключевые проблемы, с которыми на протяжении многих лет борются или делают вид, что борются, украинские власти", - заявил он.

Ранее на форуме YES в Киеве президент Владимир Зеленский говорил, что есть четыре врага счастья Украины - война, бедность, коррупция, а также зависть и этих противников необходимо победить.