Генерал объяснил, за что Путин будет бороться по Украине

Владимир Путин будет добиваться возвращения части Донбасса под контроль Киева на своих условиях, полагает Игорь Романенко / Reuters

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко считает, что российский президент Владимир Путин будет бороться за возвращение захваченной части Донбасс под контроль Киева на своих условиях.

Целью главы России остается построение нового советского союза, наличие Украины в котором - обязательное и первоочередное условие, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, ключевая ошибка российского лидера заключается в том, что он недооценил силу воли украинцев и их стремление к независимости и свободе.

"История нашего народа (наличие которого Путин отрицает, рассматривая его исключительно как разновидность русского) свидетельствует о том, что, несмотря на неоднократные испытания на своем пути, мы продвигаемся вперед к развитию нашего государства, укреплению суверенитета и независимости", - заявил Романенко.

Читайте также"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для РоссииГенерал добавил, что с этого пути мы не сойдем, поэтому у Украины и России, у украинского и российского народов разные цели - украинцы будут бороться, как минимум, до прекращения боевых действий и восстановления границ и суверенитета своего государства.

"А Путин будет бороться за возвращение оккупированной части Донбасса на своих условиях в Украину, чтобы в дальнейшем использовать Донбасс для политического давления и влияния на нашу страну", - полагает кандидат наук.

Ранее экс-руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин говорил, что Владимир Путин решился развязать войну на Донбассе и пойти на захват Крым из-за российской национальной гордости.