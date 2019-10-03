Между Украиной и Донбассом: на Банковой подумывают о "стене Зеленского"

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Следом за стеной "Яценюка", которая пока что так и не была достроена, в Украине может появиться еще одна – на границе с ныне оккупированным Донбассом.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники, в команде президента возлагают большие надежды на саммит лидеров "нормандской четверки".

"На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или придется строить по линии разграничения стену. И это не метафора", - пишет издание.

Читайте также"Плана Б" быть не может: в РФ прокомментировали формулу ШтайнмайераНапомним, помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что определение даты проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после разведения войск в Петровском и Золотом на Донбассе, старт которого запланирован на понедельник, 7 октября.