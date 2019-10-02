В Кремле назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате"

Владислав Сурков рассказал о дате проведения саммита "нормандской четверки" / aksakal.info

Определение даты проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после разведения войск в Петровском и Золотом на Донбассе, старт которого запланирован на понедельник, 7 октбяря. Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

По его прогнозу, на разведение войск уйдет две недели.

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведения сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - цитируют Суркова росСМИ.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" большем нет. Кроме того, Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей.