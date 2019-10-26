Механизмы возврата Крыма и оккупированного Донбасса в Украину будут отличаться - Разумков

Дмитрий Разумков встретился с Марией Пейчинович-Бурич / iportal.rada.gov.ua

Часть территории как на Донбассе, так и в Крыму - это украинские территории, и Украина готова к диалогу, но не готова к компромиссам по территориальной целостности, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Фактически все страны мира понимают, что часть территории как на Донбассе, так и в Крыму - это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возврата этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства - люди", - обратил внимание Разумков.

Кроме того, спикер украинского парламента обратил внимание на то, что для Украины остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

"Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостности и достоинством людей", - подчеркнул Разумков, сказано на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеЗакрыть Миротворец: Разумков ответил на требование ООННапомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков в Страсбурге обвинил Совет Европы в двойных стандартах. По словам Разумкова, двойные стандарты в принятии решений нивелируют авторитет Совета Европы. Он добавил, что Украина вполне оправданно отказалась от участия в сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею.

"Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Разумков.

Спикер добавил, что наряду с другими странами Украина не готова мириться с попытками дискредитации Совета Европы.