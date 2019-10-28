Зеленский отдал Киевскую область под контроль известного бизнесмена / офис президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский своим указом от 28 октября утвердил Алексея Чернышева на должности председателя Киевской областной государственной администрации.

На этом посту Чернышев сменил Михаила Бно-Айрияна, которого Кабмин уволил 20 октября. На этой должности Бно-Айрияна пробыл чуть больше 100 дней.

Чернышев – бизнесмен и инвестор из Харькова в сфере коммерческой недвижимости и девелопмента. Женат, в семье растет двое сыновей.

Напомним, 20 октября Михаил Бно-Айриян заявил, что написал заявление об освобождении от должности председателя Киевской ОГА. О причинах такого решения Бно-Айриян не сообщает.

Как известно, 26 июня Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций, в том числе и кандидатуру Михаила Бно-Айриян на должность главы Киевской ОГА.