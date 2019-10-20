Чистки губернаторов: Кабмин согласовал назначение пяти глав ОГА

Правительство согласовало освобождение от должности председателя Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого.
В воскресенье, 20 октября, Кабинет министров Украины одобрил освобождение от должности двух и назначение пяти председателей областных государственных администраций.
Кабмин согласовал освобождение от должности председателя Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого, сообщает Правительственный портал.
В частности, КМУ согласовал назначение Алексея Чернышева председателем Киевской ОГА, Андрея Балоня - председателем Кировоградской ОГА, Сергея Гайдая - председателем Луганской ОГА, Алексея Кучера - председателем Харьковской ОГА и Андрея Прокопенко - председателем Черниговской ОГА.
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Кроме того, согласовано назначение заместителя председателя Донецкой ОГА Дениса Клюшникова, заместителя председателя Днепропетровской ОГА Максима Скрыпника, первого заместителя председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, Михаил Бно-Айриян заявил, что написал заявление об освобождении от должности председателя Киевской ОГА.