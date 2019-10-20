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Чистки губернаторов: Кабмин согласовал назначение пяти глав ОГА

20 октября 2019, 17:12

Правительство согласовало освобождение от должности председателя Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

  • Алексей Чернышев wikimedia.org
  • Андрей Балонь tnua.info
  • Сергей Гайдай mukachevo.net
  • Алексей Кучер Facebook.com/olexiykucher
  • Андрей Прокопенко cn.suspilne.media

В воскресенье, 20 октября, Кабинет министров Украины одобрил освобождение от должности двух и назначение пяти председателей областных государственных администраций.

Кабмин согласовал освобождение от должности председателя Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого, сообщает Правительственный портал.

В частности, КМУ согласовал назначение Алексея Чернышева председателем Киевской ОГА, Андрея Балоня - председателем Кировоградской ОГА, Сергея Гайдая - председателем Луганской ОГА, Алексея Кучера - председателем Харьковской ОГА и Андрея Прокопенко - председателем Черниговской ОГА.

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Кроме того, согласовано назначение заместителя председателя Донецкой ОГА Дениса Клюшникова, заместителя председателя Днепропетровской ОГА Максима Скрыпника, первого заместителя председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, Михаил Бно-Айриян заявил, что написал заявление об освобождении от должности председателя Киевской ОГА.

Кабмин ОГА Киевская область Харьковская область Кировоградская область губернаторы Черниговская область Луганская область облгосадминистрация Сергей Гайдай Алексей Чернышев Андрей Балонь Алексей Кучер Андрей Прокопенко
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