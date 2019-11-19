Главная смета страны: Разумков анонсировал изменения

Разумков анонсировал изменения в Госбюджет 2020 / УНИАН

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков, который ранее оценил результаты работы парламента 9-го созыва, заявил, что Государственный бюджет на 2020 год будет изменен.

"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям", - отметил Разумков в эфире программы Свобода слова.

При этом Разумков особо отметил, что не уверен, что если бы процесс принятия бюджета был затянут, то это бы как-то существенно улучшило или изменило бюджет.

"Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента", - сказал Разумков.

Читайте также"Так слоника не купить": Климкин постебался над бюджетом 2020Напомним, 14 ноября госбюджет Украины на 2020 год принят – в первом чтении и в целом.

За проголосовали 280 человек, против – 55, еще 37 депутатов воздержались. Причем голосование было реконрдно быстрым: правки в документ даже не рассматривались.

В доработанном варианте документа расходы увеличены на 10 млрд грн (до 1,17 трлн грн), доходы – на 14 млрд грн (до 1,08 трлн грн), а дефицит снижен на 855 млн грн.

На погашение и обслуживание госдолга в 2020 году пойдет более 420 млрд грн. Это 1/3 всех доходов бюджета (или по 10 тыс. грн с каждого украинца).

Бюджет на субсидии сокращен до 47 млрд (в 20текущем году было 55 млрд грн) – несмотря на рост коммунальных тарифов.

На пенсии Пенсионному фонду выделили 173 млрд грн (против 167,5 млрд грн в 2019 году). При этом вопрос пересчета в следующем году все еще в подвешенном состоянии.

На здравоохранение заложено 113,3 млрд грн, образование – 145,1 млрд грн, культуру и информацию – 9,2 млрд грн.