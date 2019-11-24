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"Кошмарить Европу и Африку": Хомчак объяснил, как можно вернуть Крым

24 ноября 2019, 11:15

Крым России нужен не как место для отдыха россиян, убежден глава Генштаба.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак рассказал, как вернуть Крым / УНИАН

Вернуть аннексированный Россией Крым в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности, при этом Запад должен понимать, для чего именно Россия захватила Крым, заявил глава Генштаба Руслан Хомчак, который ранее пригрозил чистками после новых взрывов в Балаклее.

 "Крым – это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали – Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян", – отметил Хомчак в Брюсселе, передает Укринформ.

При этом Хомчак подчеркнул, что Крым рассматривается как российская военная база, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать россиянам возможность господствовать уже в Средиземном море.

"Я не ошибся – именно в Средиземном море", – сказал начальник Генштаба.

Читайте такжеВ Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и КрымНапомним, ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского напрасно разрабатывает стратегию возвращения Крыма, поскольку полуостров никогда не вернется в состав Украины.

"Меняющиеся руководители повторяют одни и те же фразы: "Крым украинский", "мы будем бороться", "мы его вернем". Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут", - отметил Цеков.

По словам Цекова, представительство Украины в Крыму в данный момент – это "виртуальная организация", которая имитирует деятельность.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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