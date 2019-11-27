"Не может быть торговли": Разумков напомнил о "красных линиях" по Донбассу

Дмитрий Разумков / скриншот

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумов рассказал о стратегии возращения оккупированных Российской Федерацией территорий Украины. По его словам, Киев будет идти дипломатическим путем.

"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине идет война, Украина борется на разных фронтах за свою территориальную целостность и возврат временно оккупированных территорий", - цитируем Разумкова УНИАН.

При этом он указал, что Украина прилагает максимум усилий для решения проблемы.

"Я хотел бы вас заверить, что мы прилагаем максимум усилий, и для себя принимаем как единственный возможный путь - это дипломатический путь решения этой проблемы", - отметил спикер Рады.

Также политик заверил, что не может быть речи о торговле территориями и людьми.

"Однако есть "красные линии", которые вы хорошо все знаете. Это вопросы, связанные с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально", - подчеркнул Разумков.

Напомним, что заместитель главы МИД России Александр Грушко рассчитывает, что предстоящая встреча лидеров "нормандской четверки" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине.