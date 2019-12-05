Дело Садового: суд вынес новое решение о мере пресечения для мэра Львова

Андрей Садовый доволен новым решением ВАКС / zn.ua

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил апелляцию мэра Львова Андрея Садового и изменил ему меру пресечения, которая ранее была установлена в виде залога в размере более миллиона гривен в деле о продаже земли.

Апелляцию Садового суд рассматривал в среду, 4 декабря более 9 часов. По результатам рассмотрения к мэру Львова применили меру пресечения в виде личного обязательства. Львовский градоначальник обязан прибывать к следователю по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам, которые касаются уголовного производства. Срок обязательств - до 20 января 2020 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Садовый считает, что новое решений суда "соответствует здравому смыслу".

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение", - заявил мэр Львова.

Напомним, 21 ноября САП вручила Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.

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27 ноября Высший антикоррупционный суд 27 ноября избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. грн. Залог он должен был уплатить в течение пяти дней. Садовый возмутился из-за суммы залога. Его предлагали взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко, депутат Верховной Рады Павел Бакунец и представители партии Самопомощь, в том числе ее лидер Оксана Сыроид и экс-глава фракции Олег Березюк.