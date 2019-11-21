"Нет чего-то другого": Садовый возмутился из-за суммы залога

Андрей Садовый / zn.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение городскому главе Львова Андрею Садовому из-за злоупотреблений в операциях с земельными участками. По данным СМИ львовскому мэру хотят назначить залог в размере 50 миллионов гривен.

По словам Садового, у него нет таких денег и он не знает, как ее выплатить.

"Я с трудом представляю, где они эту сумму насчитали. Буду обращаться к людям. Моя декларация, она публична. Все, что я имею - посмотрите, зарплата моя, то, что Екатерина (Екатерина Кот-Садовая - жена Андрея Садового, - ред.) получает, у нас нет чего-то другого", - рассказал мэр Львова в комментарии Zaxid.net.live.

При этом он указал, что придется что-то продавать.

"Есть дом, есть машина, возможно надо будет что-то продавать", - подчеркнул Садовый.

Напомним, что ранее в САП подтвердили, что вручили подозрение чиновникам Львовского городского совета, в том числе и мэру Андрею Садовому.