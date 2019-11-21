"50 миллионов": стали известны подробности подозрения Садовому

Андрей Садовый / УНИАН

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что в четверг, 21 ноября, вручили подозрение чиновникам Львовского городского совета, в том числе и мэру Андрею Садовому, который больше не возглавляет партию Самопомич. Отмечается, что причиной стали земельные схемы.

Так, махинации во время операций с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб в 93,5 миллиона гривен.

"В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без проведения аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

При этом участок не имел никакого отношения к Львовской территориальной общине. Чиновникам инкриминируют организацию злоупотребления и злоупотребления властью или служебным положением.

Кроме того, РБК-Украина сообщает, что САП обратилась Высший антикоррупционный суд и требует избрать Садовому залог в размере 50 миллионов гривен.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что ему сотрудники САП вручили подозрение в злоупотреблении властью.