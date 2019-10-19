Партия Самопомич сменила лидера

Оксана Сыроид возглавила Самопомич / УНИАН

В Киеве 19 октября состоялся съезд партии Объединение Самопомич, на котором было принято решение об избрании новым лидером политической силы бывшую вице-председателя ВР Оксану Сыроид.

"Семь лет я отдал руководству Объединением Самопомич. Это были самые лучшие и самые сложны годы моей жизни", - написал на своей странице в Facebok мэр Львова и экс-лидер Самопомочи Андрей Садовый.

По словам политика, Сыроид станет лучшим лидером, который только возможен сейчас для Самопомочи. Он полагает, что это будет общая победа для всех избирателей.

Как известно, на внеочередных выборах в парламент 21 июля партия Самопомич не преодолела 5-процентный барьер.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии – это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа – я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя", - говорил Садовый после объявления результатов выборов.

Напомним, путешествующий по Украине голливудский актер, звезда фильма Миссия невыполнима Том Круз после Одессы посетил еще один город. Так, звезду Голливуда заметили во Львове, где он встретился с мэром города Андреем Садовым.