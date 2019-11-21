  1. Главная
  3. Украина

Садового заподозрили в злоупотреблении властью и вручили подозрение

21 ноября 2019, 13:59

Андреем Садовым занялась Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Садовой
Андрею Садовому вручили подозрение / city-adm.lviv.ua

Мэру Львова Андрею Садовому сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение в злоупотреблении властью.

Подозрение касается дела о строительстве индустриального парка в Рясном, рассказал сам Садовой.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю мы получили 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк", - пояснил мэр Львова.

Он добавил, что с 2015 года, идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры.

/ city-adm.lviv.ua

Как пояснили в пресс-службе львовской мэрии, Львов намерен построить крупный индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы - СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. вв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, ранее Садовый сообщил, что решил покинуть пост главы партии Самопомощь, поскольку на выборах в Верховную Раду 2019 не привел ее к победе.

Львов подозрение злоупотребление Сергей Садовой САП
Сейчас вы просматриваете новость «Садового заподозрили в злоупотреблении властью и вручили подозрение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:15
Яндекс планирует транслировать матчи еврокубков в Украине
14:12
"Трахнем, как следует": Арахамия предложил радикально расправляться с коррупционерами Видео
14:00
В РФ внезапно перенесли запуск газопровода в обход Украины
13:59
Садового заподозрили в злоупотреблении властью и вручили подозрение Видео
13:50
Динамо получило жесткое наказание за скандал с Тайсоном
13:40
Ибрагимович будет зарабатывать в Милане внушительную сумму
13:35
Скандал с арендой квартиры тещи: Стефанчук принял неожиданное решение
13:35
Холодное сердце 2: Секреты прошлого и подготовка к третьей части Видео
13:30
Скабеева расплевалась ядом из-за требования Зеленского по украинским кораблям
13:27
Ноябрьский ретроградный Меркурий закончился: когда новый, и что нельзя делать Видео
13:26
Тупой класс, или Как украинцы снова выбрали Порошенко мнение
13:12
Лунин не попал в тройку номинантов на Golden Boy
13:03
Руки Кремля: крупнейшие вузы США попали в скандал из-за российских денег
13:02
"Покажи бумажку, идиот": Арахамия ответил на обвинения в двойном гражданстве
12:22
"Пуля погиб": в Кривом Роге стаффа вышвырнули из окна дома
12:21
Когда ждать потепления: синоптик уточнил прогноз погоды до конца ноября Видео
12:20
"Матами кроем": нардеп рассказал о скандалах в Слуге народа
12:19
Ядовитая Баба Яга: в Ровенской области школьники массово отравились конфетами
12:01
"Будет стыдно": в РФ отгавкались в ответ на обвинение в разграблении украинских кораблей
11:55
Даже б/у труханы украли: моряк с катера Бердянск рассказал о варварстве россиян Видео
11:50
Прибыльная халтура и подстава: кому гороскоп на завтра сулит держать нос по ветру
11:41
"Миллиарды для Путина": в США призвали к новому шараху санкциями по России
11:33
"У нас своих хватит": Зеленский ответил Назарбаеву и Лукашенко
11:18
"Быстро засрут, ибо русский мир": в Сети возмутились из-за "сепарских тряпок" на мосту в Станице Луганской Фото Видео
10:59
От оружия до фекальной системы: стало известно, что РФ умыкнула с украинских кораблей Фото Видео
10:57
Продюсер сорвала покровы с порно-сцены с Асмус в кино
10:32
На росТВ рассказали, что творилось после драки украинца с американцем Видео
10:25
"Как мед по го*ну размазали": Дубинский оценил Кабмин Гончарука
10:24
Зима сократится на месяц: эксперт рассказала о кардинальных изменениях климата в Украине Видео
10:12
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
10:11
"Подписи РФ ничего не значат": в Эстонии открыто выступили против Кремля
10:09
Как заставить РФ вернуть деньги за порты Крыма мнение
09:50
День Достоинства и Свободы: Зеленский сказал, когда будут результаты расследования дел Майдана Видео
09:29
В Москве украинка прорывалась в Кремль, назвавшись женой Путина
09:12
"Путин не хочет встречаться с Зеленским": эксперт назвал главную причину
09:11
Попытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видео Видео
08:59
Любовные войны: кому гороскоп на 21 ноября 2019 напророчил амурную трагедию
08:49
Кровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным
08:44
Украина стала "больным человеком Европы" мнение
08:40
"Троянский конь": Дуров объяснил, почему WhatsApp нужно удалить
08:15
Украинский скандал в США: Киев мог знать о задержке военной помощи еще в июле Видео
07:45
Штормовой ветер и мороз: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Видео
07:18
Нормандский формат: стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным Видео
07:13
Александр Морозов: Российская пропаганда сегодня такова, будто РФ сражается с марсианами
06:57
Зеленский в Очакове рассказал, что обещал взамен на возвращение Украине кораблей Видео
06:53
У Зеленского все еще не прошло головокружение от успехов мнение
06:27
Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери
05:59
Стилисты назвали модели пуховиков, которые вышли из моды Фото
05:24
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
05:15
"Госпожа жарит, с раздвинутыми ногами": Maruv в коже поделилась пикантными фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять