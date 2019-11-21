Садового заподозрили в злоупотреблении властью и вручили подозрение

Андрею Садовому вручили подозрение / city-adm.lviv.ua

Мэру Львова Андрею Садовому сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение в злоупотреблении властью.

Подозрение касается дела о строительстве индустриального парка в Рясном, рассказал сам Садовой.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю мы получили 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк", - пояснил мэр Львова.

Он добавил, что с 2015 года, идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры.

/ city-adm.lviv.ua

Как пояснили в пресс-службе львовской мэрии, Львов намерен построить крупный индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы - СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. вв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, ранее Садовый сообщил, что решил покинуть пост главы партии Самопомощь, поскольку на выборах в Верховную Раду 2019 не привел ее к победе.