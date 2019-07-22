Садовый сделал "политическое харакири"

22 июля 2019, 00:11

Мэр Львова считает, что Самопомощь должна выбрать нового лидера.

Андрей Садовый
Андрей Садовый / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что решил покинуть пост главы партии Самопомощь, поскольку на выборах в Верховную Раду 2019 не привел ее к победе.

Очень трудно быть одновременно градоначальником и главой партии, рассказал Садовый в эфире ТСН.

По словам Садового, его работа — это мэр Львова.

"…Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", — заявил он.

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Львов Самопомощь выборы 2019 Андрей Садовый
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