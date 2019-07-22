Садовый сделал "политическое харакири"

Андрей Садовый / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что решил покинуть пост главы партии Самопомощь, поскольку на выборах в Верховную Раду 2019 не привел ее к победе.

Очень трудно быть одновременно градоначальником и главой партии, рассказал Садовый в эфире ТСН.

По словам Садового, его работа — это мэр Львова.

"…Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", — заявил он.