"Баня, SPA": Садовый потребовал каждую неделю мыть всех бомжей Львова

Садовый решил помыть всех бомжей Львова / УНИАН

Градоначальник Львова Андрей Садовый решил привести бездомных в божеский вид и дал поручение своим подчиненным мыть их каждую неделю.

По информации, Садовый поручил заняться гигиеной бездомных департаменту гуманитарной политики и управлению социальной защиты городского совета.

"На улицах города есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. Их внешний вид немного отпугивает львовян. Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно - хотя бы раз или дважды в неделю посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде. Возможно, кто-то из частного сектора присоединится. У нас отели имеют SPA", - заявил Садовый на заседании исполнительного комитета в пятницу, 9 августа, передает пресс-служба Львовского городского совета.

"Цікаво як нормальні люди будуть відвідувати цю лазню після бомжів.. до себе до дому візьміть, Андрій Іванович, маєте велику хату-можете собі дозволити", - высказалась Anastasiya Zabudchenko.

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