Мэр Львова на скамье подсудимых: все подробности дела Садового и кто хочет взять его на поруки - видео

Садовый оказался на скамье подсудимых / ru.tsn.ua

В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Отметим, САП 21 ноября вручила Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.

В прокуратуре заявляли, что будут ходатайствовать в суде об избрании Садовому меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Кто поддерживает Садового

В зале суда вместе с садовым присутствовали его жена Екатерина, адвокаты и бывшие народные депутаты Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они сообщили, что намерены ходатайствовать в суде о том, чтобы мэра Львова отдали им на поруки.

Также под судом на улице Крещатик собрались сторонники и противники мэра Садового. Поддержать Садового, среди прочих, пришел столичный голова Виталий Кличко.

Порядок обеспечивают нацгвардейцы и полицейские.

Кто захотел взять Садового на поруки

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов взять мэра Львова Андрея Садового на поруки.

"Пришел на судебное заседание к Андрею Садовому. Обращаюсь в суд с ходатайством о том, чтобы взять мэра Львова на поруки", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях под сообщением Кличко ему вспомнили шулявский мост и предрекли судьбу Садового.

"Вот бы вам за мост шулявский впаяли лет 10 тюрьмы, посмотрели , кто бы взял на поруки", - пишет некий Антон Гура.

"Беріть його просто на руки", - добавил Иван Чуйко.

Что думают украинцы

Андрей Садовый не постеснялся и выложил на своей странице в Сети трансляцию из зала суда. Украинцы стали активно комментировать ситуацию.

"Дело против него было заведено еще при Порошенко , а сейчас ,его же бывшие соратники раскрутили его снова, чтобы отвлечь внимание от Порошенка. Что же до Харькова, то благодаря Кернесу, это лучший город в Украине на сегодня.И дай бог каждому городу ТАКОГО мэра", - убеждена Светлана Малыхина.

"Як не соромно.!!! Львів це Садовийз. Це Європа. Знайшли самого винного. Це замовлення. Шкода зміни не торкнулися прокуратури та суддів!", - добавила Елена Скрыпка.

"Под словом Патриот и це Эвропа можно делать все получается?", - спросил Аиталий Лопатин.

"А вообще все они хороши. Как дорываются до власти, сразу становятся мудаками. Я разочаровался в этой системе или люди мы такие... и при том все", - особо отметил Алекс Косс.

"Садовий продав державну землю за 52 млн грн, а риночна ціна цеї землі 140 млн грн.За це і повинен нести відповідальність!", - сказал Юрий Савченко.

В чем обвиняют Садового

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает Садового в злоупотреблении властью.

Дело касается выделения земли на окраине Львова под индустриальный парк. В 2015 году за земельный участок в 23 гектара нидерландская компания CTP заплатила 52 миллиона гривен. Компания обязалась инвестировать в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3 тысяч новых рабочих мест. Но строительство индустриального парка пока так и не началось из-за открытого уголовного дела и из-за протестов местных жителей, у которых там огороды и которые считали, что эта земля принадлежит им.

Земельный участок на момент продажи был спорным, потому что не были определены пределы города Львов и села Рясное. По состоянию на 2015 год на этом участке были огороды, паи почти 300 жителей Рясное-Русськое, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Однако в 2017 году Львовский горсовет утвердил меморандум с Рясно-Русським сельским советом. Постановлением устанавливалась граница Львова и спорный участок перешел в пределы Львова. Также община села должна была прекратить протестовать против строительства индустриального парка.

Правоохранители считают, что проект землеустройства, по которому участок отводится под парк "не соответствует по составу и содержанию требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования, действующих на дату его утверждения".

То есть, по версии следствия, в 2015-2016 годах, Львовская мэрия незаконно завладела землей, а затем продала ее частной фирме втрое дешевле, чем рыночная стоимость. Под договором купли-продажи земли стоит личная подпись Садового.

По данным правоохранителей, земля должна была стоить 140 миллионов гривен, а не 52 миллиона.

Что думает обо всем сам Садовый

Садовый уверен, что ничего не нарушал и собирается добиваться справедливости в суде.

"Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 годов и далее - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах… Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать", - заявил Садовый.

Читайте такжеТри причины, почему серьезно взялись за СадовогоНапомним, ранее Андрей Садовый возмутился из-за суммы залога. По данным СМИ львовскому мэру хотят назначить залог в размере 50 миллионов гривен.

По словам Садового, у него нет таких денег и он не знает, как ее выплатить.

"Я с трудом представляю, где они эту сумму насчитали. Буду обращаться к людям. Моя декларация, она публична. Все, что я имею - посмотрите, зарплата моя, то, что Екатерина (Екатерина Кот-Садовая - жена Андрея Садового, - ред.) получает, у нас нет чего-то другого", - рассказал мэр Львова в комментарии Zaxid.net.live.