Суд избрал меру пресечения для Садового с суммой залога

Андрей Садовый стал фигурантом антикоррупционного расследования / "Униан"

Высший антикоррупционный суд 27 ноября избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере более миллиона гривен.

Садовому назначили залог в сумме 1 млн 56 тыс. грн, который он должен уплатить в течение пяти дней.

На брифинге после суда градоначальник заявил, что будет обжаловать решение.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает его в злоупотреблении властью при выделении участка для строительства индустриального парка. САП просила суд выбрать в качестве меры пресечения залог в 50 млн грн.

Обвиняемого предлагали взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко, депутат Верховной Рады Павел Бакунец и представители партии Самопомощь, в том числе ее лидер Оксана Сыроид и экс-глава фракции Олег Березюк.

Накануне судебного заседания у здания суда собрались с акциями протеста, как противники Садового, так и его сторонники.

Напомним, ранее Андрей Садовый возмутился из-за суммы залога.

Главред собрал всю информацию о том, в чем обвиняют Садового и как ситуацию комментируют украинцы.