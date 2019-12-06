"Это п*здец, товарищи": Черновол в красном платье и с автоматом позвала на Майдан - видео

Черновол / скриншот из видео

Скандальная экс-депутат Рады и бывшая журналистка Татьяна Черновол отличилась очередной экстравагантной выходкой.

Она выложила в Сеть видеоролик, на котором призывает украинцев выйти на Майдан Независимости в Киеве в воскресенье, 8 декабря - дабы напомнить президенту Владимиру Зеленскому в канун встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате" о "красных линиях" по Донбассу.

Однако, Черновол для своего обращения облачилась в красное коктейльное платье и лихо вставила рожок с патронами в модернизированный автомат Калашникова - со складным прикладом и оптическим прицелом.

"Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет" – сказала она.

Ролик, по понятным причинам, вызвал знатный резонанс в украинском сегменте соцсетей и мессенджеров.

"Это пиздец, товарищи.Судя по интерьеру и сюжету, репортаж ведется из вытрезвителя.А в конце, антиреклама свободной продажи оружия.Татьяна Черновол снова вернулась к привычному дореволюционному образу, скоро полезет на подоконник в КМДА", - не стал себя сдерживать в выражениях нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

"Вы конечно будете смеяться, но экс-депутат Татьяна Черновол опубликовала в Telegram ролик, в котором она в красном платье поддержала призыв выйти на Майдан 8 декабря",- написал блогер Евгений Чурсин.

"Анонс воскресного майдана от Татьяны Черновол. Не уверен, что барышня в сексуальном красном платье в трезвом сознании. Но мы привыкли. Как перестать фантазировать?", - откровенно поглумился телеведущий Максим Назаров.

Напомним, ранее Татьяна Черновол с наградным автоматом напугала депутата от Слуги народа Александр Качура, До этого она на лодке отправлялась на поиски Андрея Портнова - экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича.