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Дело Пашинского: Черновол на лодке отправилась на поиски Портнова - видео

27 октября 2019, 13:48

40-летняя бывший народный депутат Татьяна Черновол решила задать Портнову волнующие общество вопросы.

Черновол на лодке ищет Портнова под Киевом
Черновол на лодке ищет Портнова под Киевом / скриншот из видео

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол, которая ранее обвинила Путина в аресте ее соратника Сергея Пашинского, на лодке отправилась к дому адвоката Андрея Портнова.

"Я узнала, где во Киевом скрывается Портнов. Иду к нему, чтобы в глаза задать волнующие общество вопросы. Я иду голыми руками у меня нет охраны и ... пояса шахида). А только убеждение, что если он - власть, причем темная сторона власти (распускает парламент, контролирует Офис Президента, штампует дела в ГБР, "нагибает" судей, возвращает "Приватбанк" Коломойскому), то не смеет прятаться от общества. И не скроется ...", - сообщила Черновол на своей странице в социальной Сети Фейсбук.

"Проникнення до приватного володіння?", - спросил в комментариях Олег Ткачук.


"Портнов не лох, йому вже 46, вже давно з´їб@вся з цієї локації", -  убежден Юрий Кентсало.

Напомним, ранее  юрист Андрей Портнов опубликовал аудиофайл, фигурантом коророго является Сергей Пашинский.

"Друзья, ещё раз публикую аудиофайл разговора Пашинского, где он хвастается, как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, оскорблял и давал задания главе НАБУ, называл Посла иностранного государства проституткой, а бывшего Генерального прокурора гомосексуалистом.

Это важно, чтобы ещё раз подчеркнуть собирательный образ этого члена преступного сообщества Порошенко-Парубия. Уверен, что в ближайшее десятилетие ему не нужно выходить из тюрьмы", - отметил Портнов на своей странице в Facebook.

Читайте также"Путин лысого хера не знает": в Сети обсуждают Черновол, которая "горько плачет" из-за ареста ПашинскогоТакже ранее в ГБР сообщили,  что в заявлении бывшего народного депутата Татьяны Черновол не указаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в 2012 и 2013 годах экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым и замминистра Кабинета министров Андреем Богданом.

"Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не ведет досудебное расследование покушения на растрату средств госбюджета страны в размере более 3 млрд гривен (Богданом и Портновым - ред.)", - сказано в сообщении ГБР.

Следует отметить, что 25 октября соратница Пашинского Татьяна Черновол опубликовала на своей странице в Facebook ответ ГБР от 15 октября и заявила, что ведомство якобы "начало следствие по ее заявлению" и "расследует преступную организацию Богдана и Портнова".

               

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