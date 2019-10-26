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"Фейк уже опровергли": появились новые подробности в деле Пашинского

26 октября 2019, 07:34

Черновол опубликовала на своей странице в Facebook ответ ГБР от 15 октября и заявила, что ведомство якобы "начало следствие по ее заявлению".

Сергей Пашинский
В деле Пашинского появились новые подробности / Униан

В заявлении бывшего народного депутата Татьяны Черновол, которая ранее пригрозила "дать в морду" журналисту, не указаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в 2012 и 2013 годах экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым и замминистра Кабинета министров Андреем Богданом.

"Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не ведет досудебное расследование покушения на растрату средств госбюджета страны в размере более 3 млрд гривен (Богданом и Портновым - ред.)", - сказано в сообщении ГБР.

Следует отметить, что 25 октября соратница Пашинского Татьяна Черновол опубликовала на своей странице в Facebook ответ ГБР от 15 октября и заявила, что ведомство якобы "начало следствие по ее заявлению" и "расследует преступную организацию Богдана и Портнова".

Хотя в документе говорится о том, что заявление Черновол "присоединили к материалам уголовного производства" от 11 октября 2019 года.

Расследуется правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления).

О каком именно производстве идет речь, в ответе ГБР не сказано.

Ответ ГБР от 15 октября / facebook.com/tchornovol

Отметим, граждане в соцсети назвали сообщение Черновол фейком.

"Татьяна, Ваш фейк уже опровергли!", - отметила Татьяна Косачи.

"А может пора и против себя и твоего босса шоколадного несколько дел завести . У вас наберется на срок", - добавила Элеонора Розенблат.

К слову, в то же время Вячеслав Химикус, которому 31 декабря 2016 года прострелил ногу экс-нардеп Сергей Пашинский, поблагодарил бывшего заместителя Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова за настойчивость в продвижении дела.

"Только благодаря Портнову и Париновой (Марина Паринова, адвокат Химикуса – ред.) и их настойчивости. Я не знаю сколько, но не менее в 30 судов подавали, обжаловали", - сказал пострадавший в интервью hromadske.

Читайте также"Любовника на нары приземлили": в Сети обсуждают слова Черновол о вине Путине в аресте ПашинскогоНапомним, 18 октября, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты экс-народного депутата Сергея Пашинского.

Суд постановил оставить в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей.

"Решение Печерского суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу в интересах Сергея Пашинского оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении коллегии судей.

ГБР Сергей Пашинский Химикус Андрей Портнов Татьяна Черновол Андрей Богдан
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