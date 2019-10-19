"Вы – пи*араст": Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту

Татьяна Черновол / Фейсбук Д.Кучера

Экс-нардеп от партии Народный фронт Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту Сергею Шевчуку.

Он спросил Черновол об обстоятельствах получения наградного оружия, в ответ бывший народный избранник разразилась бранью и пригрозила журналисту расправой.

"Вы не журналист, вы – пи*араст", - сообщила Черновол Шевчуку.

На уточняющий вопрос, почему она сделала такие выводы, Черновол сказала: "Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать".

Она также предложила Шевчуку извиниться перед ней за то, что он якобы компрометирует работу журналиста.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

"Это было вчера, когда мой коллега Сергей Шевчук спросил у Татьяны за наградной автомат. Вот это я понимаю уровень политика и члена партии ЕС", - прокомментировал видео журналист Дмитрий Кучер.

Отметим, что пользователи в Сети бурно отреагировали на маты из уст Черновол:

"Вот такие уроды у нас при власти. Жлобство зашкаливает", "У нее взгляд безумный", "А почему мадам говорит "Я ТОБI не Тетяна"? Тобi. Это рогулиное тыканье - как опознавательный знак", "В глазах огонь, а это значит: опилки тлеют в голове", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Кучер заявил о том, что Черновол атаковала его во время судебного заседания по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского: она вырвала у него из рук телефон, а также толкала и царапала.