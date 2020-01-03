ВАКС принял важное решение в отношении чиновника времен Януковича

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ВАКС избрал меру пресечения Сергею Арбузову - бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

По информации пресс-службы ведомства, учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Экс-чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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