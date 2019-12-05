Суд "укатал" соратника экс-главы ГБР Трубы под стражу

ВАКС / УНИАН

Высший антикоррупционный суд вынес постановление о взятии под стражу экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину (которого СМИ называют соратником бывшего главы Госбюро расследований Романа Трубы).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ВАКС в Facebook.

Как сообщается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения Игорю Щербине в виде содержания под стражей - с возможностью внесения залога в размере 2,13 млн гривен.

Напомним, ранее НАБУ задержали Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов США. Позднее, 3 декабря, депутаты Рады уволили Романа Трубу с поста главы ГБР.