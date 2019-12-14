В Швейцарии снова "ударили" по Януковичу

В Швеции на год продлили замораживание активов Виктора Януковича и Ко / УНИАН

В пятницу, 13 декабря, в Швейцарии решили продлить замораживание активов бывшего украинского президента Виктора Януковича и его окружение.

Решение заморозить активы Янковича и "Ко" принял Федеральный совет (правительство) Швейцарии, сообщило в Twitter посольство Швейцарии в Украине.

По данным диппредставительства, замораживание активов продлено на год для поддержания судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

"…Федеральный совет Швейцарии принял продлил на один год превентивное замораживание активов… Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков)", - отметили в посольстве.

Ранее - 19 декабря 2018 года, правительство Швейцарии на год продлило заморозку активов Виктора Януковича и Ко.

Напомним, в феврале 2014 года - во время Революции Достоинства - Янукович сбежал из Украины на российскую территорию и попросил власти РФ ввести войска на территорию нашей страны.

Позже на Родине беглецу выдвинули ряд обвинений, в частности, его обвинили в госизмене и объявили в розыск (суд уже заочно признал его виновным в госизмене). Ряд стран Запада наказали Януковича ограничительными мерами - запретили въезд на свою территорию и заморозили активы.