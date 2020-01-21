Разумков рассказал, когда Рада сократится до 300 нардепов

Разумков рассказал, когда в Раде станет меньше депутатов / Фото: УНИАН

Верховная Рада может рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов уже на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, заявил спикер парламент Дмитрий Разумков, который ранее рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса.

Разумков подчеркнул, что уже есть заключение Конституционного суда относительно соответствия законопроекта №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300, Конституции Украины. Поэтому уже на следующей сессии парламентарии могут одобрить этот проект закона.

В то же время глава Верховной Рады расстроен тем, что КСУ вернул обратно законопроект о лишении мандата депутатов-кнопкодавов и тех, кто часто прогуливает заседания Рады.

"Лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде", - сказал Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Читайте также"Эмоции бурлят": Разумков впервые высказался о драке "слуг народа" в РадеНапомним, 16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины дал добро на сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300. Законопроект №1017 по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный.