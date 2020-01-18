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"Вынужденный шаг": Разумков рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса

18 января 2020, 07:24

К разработке нового закона будут привлечены все, кого он так или иначе будет касаться, отметил спикер.

Разумков
Разумков рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса / УНИАН

К разработке новой редакции законопроекта об особом статусе Донбасса будут привлечены общество и международные партнеры, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, который ранее высказался по поводу гигантских зарплат депутатов.

"То, что было необходимо сделать Верховной Раде Украины, мы сделали - мы продолжили тот закон, который действовал до этого. Это был вынужденный шаг, потому что к нему привязаны многие вещи, в том числе и санкции, в том числе и сотрудничество в рамках минских договоренностей, и многие другие вещи", - объяснил спикер.

При этом Разумков уточнил, что когда президент направлялся на встречу нормандской четверки, они понимали, что предстоит сделать некоторые шаги.

"В дальнейшем, как и говорил президент, в этом плане он является ключевой фигурой, которая занимается этим направлением в государстве, мы будем писать новую редакцию закона, привлекая как общество, так и международных партнеров и всех, кого этот законопроект так или иначе будет касаться. Для того, чтобы мы смогли сделать качественный закон, который будет работать в интересах государства Украина", - резюмировал глава Верховной Рады в эфире Украины 24.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о продлении особого статуса Донбасса 18 декабря 2019 года.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Верховной Рады.

Читайте такжеЗакон об особом статусе Донбасса: Разумков анонсировал "качественную дискуссию"Напомним, ранее в рамках встречи в Москве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина прозвучало мнение о том, что особый статус для Донбасса – это "хороший шаг в правильном направлении".

Путин заявил, что они с немецкой коллегой "подробно обговорили" урегулирование конфликта в Украине, который глава Кремля назвал "внутренним". Он добавил, что особый статус Донбасса непременно должен быть закреплен в Конституции.

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