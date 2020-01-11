"Закрепить статус Донбасса в Конституции": Меркель и Путин поговорили об Украине

Меркель и Путин хотят видеть особый статус Донбасса в украинской Конституции / Reuters

В рамках встречи в Москве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина прозвучало мнение о том, что особый статус для Донбасса – это "хороший шаг в правильном направлении".

Пресс-конференция по итогам переговоров транслировалась в Сети.

Путин заявил, что они с немецкой коллегой "подробно обговорили" урегулирование конфликта в Украине, который глава Кремля назвал "внутренним". Он добавил, что особый статус Донбасса непременно должен быть закреплен в Конституции.

"Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что также отражено в минских соглашениях", – сказал он.

"По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины", - добавил Путин.

Меркель отметила, что с российским коллегой они обсудили состоявшуюся в Париже встречу в нормандском формате. По ее словам, полного консенсуса достичь не удалось, однако очевидны правильные шаги - провели обмен пленными и договорились о режиме прекращения огня. Больше взаимопонимания Меркель ожидает получить на предстоящем саммите.

"У нас есть твердые намерения", – сказала канцлер Германии.

"Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", - ответил Путин.

Как ранее сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель 11 января прибыла с официальным визитом в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным с целью проведения переговоров.

Напомним, проект Северный поток-2 в обход Украины нужно довести до конца, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.